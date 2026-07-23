Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Padova per atti persecutori dopo aver contattato e tentato di incontrare una donna di 26 anni, nonostante fosse già stato denunciato in passato per comportamenti simili. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva precedentemente reso difficile la vita di una cugina della stessa donna. L’arresto è stato eseguito dopo che ha cercato di riprendere i contatti con la giovane, ignorando le precedenti denunce.

Eseguito un arresto per atti persecutori a Padova: un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato fermato dopo aver nuovamente contattato e tentato di incontrare una giovane donna di 26 anni, nonostante fosse già stato denunciato dalla stessa per i medesimi comportamenti. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 luglio, è stato reso possibile grazie all’attivazione della procedura del Codice Rosso. La ricostruzione dei fatti: mesi di persecuzioni e paura Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è conclusa con l’arresto in flagranza differita di un cittadino italiano residente nella provincia di Belluno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 30enne ossessionato perseguita una donna a Padova, prima aveva reso la vita d'inferno alla cugina: arrestato

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