A Modena, un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la compagna, danneggiato l’auto del fratello e minacciato i genitori. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo le segnalazioni di comportamenti violenti e intimidazioni da parte dell’uomo. Le indagini hanno accertato che l’uomo avrebbe inflitto vessazioni e provocato danni alla famiglia. Il 30enne si trova ora in custodia, in attesa di essere processato.

È stato eseguito un arresto a Modena nei confronti di un cittadino italiano di 30 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. L’uomo avrebbe sottoposto la compagna convivente a ripetute violenze fisiche e psicologiche, spesso in presenza della figlia minore, e avrebbe danneggiato beni di altri familiari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. Le accuse: maltrattamenti e danneggiamenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 maggio dal Tribunale di Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 30enne fa vivere un inferno alla compagna a Modena, riga l'auto al fratello e minaccia i genitori: arrestato

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