30enne fa vivere un inferno alla compagna a Modena riga l' auto al fratello e minaccia i genitori | arrestato

Da virgilio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Modena, un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la compagna, danneggiato l’auto del fratello e minacciato i genitori. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo le segnalazioni di comportamenti violenti e intimidazioni da parte dell’uomo. Le indagini hanno accertato che l’uomo avrebbe inflitto vessazioni e provocato danni alla famiglia. Il 30enne si trova ora in custodia, in attesa di essere processato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato eseguito un arresto a Modena nei confronti di un cittadino italiano di 30 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. L’uomo avrebbe sottoposto la compagna convivente a ripetute violenze fisiche e psicologiche, spesso in presenza della figlia minore, e avrebbe danneggiato beni di altri familiari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. Le accuse: maltrattamenti e danneggiamenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 maggio dal Tribunale di Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

30enne fa vivere un inferno alla compagna a modena riga l auto al fratello e minaccia i genitori arrestato
© Virgilio.it - 30enne fa vivere un inferno alla compagna a Modena, riga l'auto al fratello e minaccia i genitori: arrestato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ernest Hemingway – A Farewell to Arms Full Audiobook | Part 3 (Chapters 23–32)

Video Ernest Hemingway – A Farewell to Arms Full Audiobook | Part 3 (Chapters 23–32)

Sullo stesso argomento

37enne fa vivere un inferno ai genitori a Foligno, padre afferrato per il collo: arrestatoUn arresto per violazione del divieto di avvicinamento è stato eseguito nel pomeriggio del 28 aprile a Foligno nei confronti di un 37enne, già...

Terrore in famiglia a Sgurgola, minaccia i genitori e sfregia le auto. Arrestato 35enneDopo aver danneggiato le vetture con un coltello durante la notte, è stato bloccato dai Carabinieri al terzo blitz in poche ore e tradotto in carcere...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web