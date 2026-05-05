Perseguita dal 2023 una donna a Milano lei lo ritrova alla fermata della metro e chiama la polizia | arrestato

Una donna di Milano ha segnalato un episodio di stalking che si è verificato nel corso del 2023. La vittima ha rintracciato il suo aggressore alla fermata della metropolitana e ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine, che hanno proceduto all’arresto. Gli atti persecutori sono continuati anche durante il periodo di maternità della donna, riprendendo al suo rientro al lavoro.

Dal 2023, a Milano, una donna è vittima di una stalker. Gli atti persecutori hanno subito una battuta d'arresto quando la donna è andata in maternità per poi riprendere quando ha ricominciato a lavorare. L'altra sera lo ha ritrovato alla fermata della metro e ha chiamato le forze dell'ordine che lo hanno arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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