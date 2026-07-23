23 luglio sono cento anni dalla nascita di Don Setti | il prete sempre tra la gente

Notizia in breve

Il 23 luglio ricorrono i cento anni dalla nascita di un sacerdote noto per la sua vicinanza alle persone. Sempre presente tra la comunità, dedicava il suo tempo senza pause, senza orari definiti. La sua figura è stata ricordata da molti durante le cerimonie commemorative, con testimonianze di chi ha condiviso momenti significativi con lui. La sua attività si è concentrata principalmente nel sostegno alle persone in difficoltà e nell’assistenza quotidiana.