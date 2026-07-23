23 luglio sono cento anni dalla nascita di Don Setti | il prete sempre tra la gente
Il 23 luglio ricorrono i cento anni dalla nascita di un sacerdote noto per la sua vicinanza alle persone. Sempre presente tra la comunità, dedicava il suo tempo senza pause, senza orari definiti. La sua figura è stata ricordata da molti durante le cerimonie commemorative, con testimonianze di chi ha condiviso momenti significativi con lui. La sua attività si è concentrata principalmente nel sostegno alle persone in difficoltà e nell’assistenza quotidiana.
Firenze, 23 luglio 2026 – Un sacerdote instancabile, senza limiti di disponibilità, senza orari, sempre tra la sua gente. Il carisma pastorale di don Giancarlo Setti, prete che ha attraversato da protagonista generoso la storia della Chiesa fiorentina del Novecento e degli anni Duemila, verrà ricordato in modo particolare quest’anno, a partire dal centenario della nascita che si celebra oggi. A promuovere una serie di iniziative sono l’Associazione Agata Smeralda e l’Istituto Maria Cristina Ogier, insieme a don Bledar Xhuli, per tutti don Blady, figlio spirituale di don Setti che lo accolse sedicenne in fuga dall’Albania. Il primo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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