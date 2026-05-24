Il processo di beatificazione di Don Roberto Malgesini è stato avviato e si terrà il 6 giugno alle 16 nella chiesa di San. La cerimonia segnerà il riconoscimento ufficiale della fase diocesana per la sua beatificazione. Don Malgesini, prete noto per il suo impegno nei confronti delle persone più vulnerabili, è stato protagonista di questa iniziativa. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente e l’evento si svolgerà nella chiesa locale.

Cosio Valtellino (Sondrio), 24 maggio 2026 – È fissata al 6 giugno, alle 16, nella chiesa di San Bartolomeo a Como la sessione di apertura dell’ inchiesta diocesana sulla vita, “l’offerta della vita e la fama di offerta della vita e di segni” per il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso a 51 anni a Como sei anni fa da un senza fissa dimora che conosceva. Una morte che sconvolse l’intera comunità. Alle 18 il cardinale Oscar Cantoni, nella chiesa di San Bartolomeo, presiederà la messa, alla presenza del postulatore della Causa e degli Officiali dell’inchiesta. 21-12-2020 COMO PIAZZA SAN ROCCO IL LUOGO DOVE E' STATO UCCISO DON ROBERTO MALGESINI FOTO FABRIZIO CUSA CELL 335 6855682 fabriziocusa@gmail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Roberto Malgesini, prete della gente: inizia il processo di beatificazione

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