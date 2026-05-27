A cento anni dalla nascita si ricorda il prete rock don Italo Cavagnini patron del concorso Pavone d' Oro

Notizia in breve

A cento anni dalla nascita, l’associazione Pavone d’Oro ricorda don Italo Cavagnini, noto come il “prete rock”, morto nel 2011. Cavagnini ha avuto un ruolo significativo nella vita di molti giovani faentini. La commemorazione celebra la sua influenza nel mondo musicale e nella comunità locale. L’evento si svolge con una cerimonia pubblica e una mostra fotografica dedicata alla sua figura. Nessun dettaglio su ulteriori iniziative o partecipanti.