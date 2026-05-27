A cento anni dalla nascita si ricorda il prete rock don Italo Cavagnini patron del concorso Pavone d' Oro
A cento anni dalla nascita, l’associazione Pavone d’Oro ricorda don Italo Cavagnini, noto come il “prete rock”, morto nel 2011. Cavagnini ha avuto un ruolo significativo nella vita di molti giovani faentini. La commemorazione celebra la sua influenza nel mondo musicale e nella comunità locale. L’evento si svolge con una cerimonia pubblica e una mostra fotografica dedicata alla sua figura. Nessun dettaglio su ulteriori iniziative o partecipanti.
L’associazione Pavone d’Oro, ricorda don Italo Cavagnini, il “prete rock” spentosi nel 2011 che ha cambiato la vita di tanti giovani faentini. Domenica primo giugno alle 18 la grande festa si aprirà con la messa in Cattedrale, seguita a partire dalle 19.30, dal concerto in piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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