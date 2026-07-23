23 07 – Fakir ancora vivo alla fine dell’intervento della polizia – Caso Delmastro scudo della maggioranza – Musk ancora contro l’Odissea

Un uomo rimasto ferito durante un intervento della polizia è morto circa 30 secondi dopo l’arrivo dei soccorritori della Croce Rossa. L’intervento si è concluso con il decesso dell’uomo, nonostante i tentativi di soccorso. La vicenda riguarda un caso collegato a una recente inchiesta politica, mentre sui social continua la polemica tra Elon Musk e un progetto di esplorazione.

Fakir ancora vivo alla fine dell’intervento della polizia, circa 30 i secondi in cui gli operatori della Croce Rossa sono intervenuti prima del decesso. Il Comune di Bologna risponde alle critiche: “Mai formulata richiesta di annullare il presidio, la Questura sapeva di quello degli antagonisti”. Caso Delmastro, “scudo” della maggioranza, no all’uso delle chat con Caroccia. Il M5S occupa i banchi del governo in Senato, caos in aula. Elon Musk di nuovo contro l’Odissea di Nolan e lancia la sfida: “Entro fine anno un film sul poema realizzata con l’AI”. Questo articolo 2307 – Fakir ancora vivo alla fine dell’intervento della polizia – Caso... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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