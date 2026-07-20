Dopo l’arresto di Roggero, si apre un nuovo caso riguardante sei operatori sanitari e due agenti di polizia coinvolti in un intervento che ha portato alla morte di un uomo di 42 anni durante un intervento a Bologna. La procura ha deciso di concedere loro uno scudo penale, limitando le responsabilità legali. In precedenza, un gioielliere aveva sparato a rapinatori in fuga. La vicenda si aggiunge a un quadro di indagini in corso sulla gestione delle operazioni di sicurezza e assistenza.

Prima c’era il gioielliere che ha sparato ai rapinatori in fuga. Adesso ci sono due poliziotti e quattro operatori sanitari finiti al centro di un’inchiesta per la morte di un uomo durante un intervento. È il nuovo caso “sicurezza” destinato a infiammare la politica italiana. Dopo la vicenda Roggero, infatti, trasformato dalla destra nel simbolo della legittima difesa e dell’uomo lasciato solo a proteggere la propria attività, da domenica si è imposto il caso di Abderrahim Fakir, 42 anni, marocchino, morto nel quartiere Pilastro di Bologna a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Il suo decesso è finita al centro di un’inchiesta della Procura e del dibattito pubblico per un video girato da alcuni residenti e diffuso sui social. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Dopo Roggero, scoppia il caso Fakir: scudo penale per i sei operatori in servizio al momento della morte del 42enne morto a Bologna dopo l’intervento della polizia

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Morte di Fakir, inchiesta su sei persone (ma c’è lo scudo penale)La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta su sei persone coinvolte nell’intervento nel rione Pilastro, terminato con la morte di Abderrahim Fakir.

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E dopo la famiglia nel bosco ecco a voi, capre e caproni il gioielliere #Roggero Altra causa pro bono che la destra ha deciso di strumentalizzare per scopi politici ed elettorali in maniera di far rientrare nel loro gregge qualche capra rinsavita Svegliateviiiiiiiiii x.com

Caso Roggero, parla il giudice Sabella: Ha avuto il minimo del minimo, ma ormai molti nel Paese confondono legittima difesa con diritto di vendetta reddit