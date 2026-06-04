Sorloth si avvicina alla Juventus | c’è il sì di Spalletti l’Atletico Madrid apre alla cessione dell’attaccante

L’attaccante norvegese ha ricevuto il via libera dall’allenatore e si avvicina alla Juventus. La società spagnola, proprietaria del cartellino, ha dato disponibilità a cederlo. La trattativa si concentra sulla possibilità di trasferirsi in Italia, con il club bianconero che valuta l’opzione di ingaggiarlo come nuovo elemento d’attacco. La decisione finale dipende dall’accordo tra le parti coinvolte.

Sorloth potrebbe essere il sostituto di Vlahovic alla Juventus: gli ultimi sviluppi della vicenda. Le manovre estive della Juventus per ricostruire il proprio reparto avanzato entrano in una fase caldissima. L’obiettivo primario delineato dagli uomini di mercato della Continassa porta direttamente nella capitale spagnola, sponda biancorossa: nel mirino c’è Alexander Sorloth, possente centravanti scandinavo attualmente di proprietà dell’ Atletico Madrid. I dialoghi tra le due società si stanno intensificando, trasformando un semplice sondaggio in un affare concreto secondo Gianluca Di Marzio. Il “Sicario” Sorloth torna di moda! Potenza, duello aereo e cinismo: ecco l’identikit del centravanti perfetto per Spalletti Semaforo verde dalla Spagna e intesa contrattuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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