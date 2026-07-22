zerbin lascia il napoli e va al frosinone

Alessio Zerbin lascia il Napoli e si trasferisce al Frosinone a titolo definitivo. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, come riportato da SkySport. Zerbin si unisce così al nuovo club, dopo aver concluso il suo periodo con il Napoli. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, confermando il passaggio di giocatore tra le due squadre.

Come evidenzia la redazione di SkySport, Alessio Zerbin lascia il Napoli a titolo definitivo e riparte dal Frosinone, che ha definito l’operazione nelle ultime ore. L’esterno offensivo, dopo l’esperienza in maglia azzurra, è pronto ad affrontare una nuova tappa della propria carriera in Serie B con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista. L’accordo tra le parti è stato definito a titolo definitivo e prevede un contratto della durata di tre anni. Il Frosinone punta sulle caratteristiche dell’esterno classe 1999 per rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione, mentre Zerbin avrà l’opportunità di rilanciarsi con maggiore continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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ULTIM'ORA NAPOLI: ACCORDO TOTALE PER ZERBIN! MANCA SOLO UN SÌ

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