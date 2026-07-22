Zelensky ha scelto | tutto il potere ai militari

Il 20 maggio 2019, quando è diventato presidente, Zelensky ha iniziato a cambiare i ministri della Difesa, sostituendoli sette volte in quattro anni. Questa rotazione costante ha portato alla nomina di un nuovo ministro circa una volta all’anno, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi di tali sostituzioni. La scelta di affidare maggior potere ai militari si è accompagnata a questa serie di cambiamenti nel settore della difesa.

Dal 20 maggio del 2019, cioè da quando è entrato in carica come presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha cambiato sette ministri della Difesa, in pratica uno all’anno:. Due prima dell’invasione russa ma con la guerra nel Donbass in corso (Stepan Poltorak e Andrij Zahorodnyuk), uno a cavallo dell’invasione (Andrij Taran) e quattro dopo l’invasione (Oleksij Reznikov, Rustem Umerov, Denys Šmyhal e Mychajlo Fedorov ), con la tendenza a farli durare sempre meno: due anni scarsi per Reznikov e Umerov, sette mesi per Šmyhal e Fedorov. Adesso c’è un ministro ad interim, il generale Yevheni Jmara (interessante, un militare dopo tutti civili, vorrà dire qualcosa?), vedremo quanto durerà. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Zelenskyy: Comedian Turned President | Hero or Made Ukraine War Inevitable | POV Ep 12

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