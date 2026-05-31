Valve aveva stabilito un prezzo per la Steam Machine, ma successivamente l’intelligenza artificiale ha modificato questa cifra. La decisione finale sul costo è stata influenzata da questa variazione improvvisa. La nuova cifra si discosta notevolmente da quella inizialmente prevista, creando incertezza tra i potenziali acquirenti. La modifica ha suscitato discussioni sulla trasparenza e sulla coerenza delle scelte di prezzo da parte dell’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi di questa variazione.

Il dibattito sul prezzo della nuova Steam Machine di Valve si fa sempre più caldo, e le notizie che emergono non sono esattamente confortanti per chi sperava in un’alternativa economica alle console tradizionali. Valve aveva promesso di svelare il prezzo ufficiale all’inizio del 2026, ma la crisi globale che sta attanagliando il mercato delle memorie ha costretto l’azienda di Gabe Newell a rimandare l’annuncio, lasciando gli appassionati in un limbo di incertezza. La tempesta perfetta che ha colpito l’industria hardware ha radici profonde: i data center dedicati all’intelligenza artificiale stanno divorando quantità astronomiche di RAM, creando una carenza che si ripercuote su tutti i settori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Valve aveva scelto un prezzo per Steam Machine, poi l’AI ha cambiato tutto

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Valve poteva bloccare i bagarini. Ha scelto di no.

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