Putin dice no | Incontro con Zelensky ora non ha senso Il leader di Kiev | Ha scelto la guerra

Vladimir Putin ha dichiarato che un incontro con Zelensky al momento non ha senso, rifiutando un colloquio diretto per risolvere il conflitto in Ucraina. In risposta, il presidente ucraino ha affermato che la Russia ha scelto di continuare la guerra. Zelensky ha commentato la decisione di Putin, sottolineando la mancanza di disponibilità a negoziare. La situazione resta tesa, senza segnali di avvicinamento tra le parti.

(Adnkronos) – Vladimir Putin e la Russia "hanno scelto di nuovo la guerra". Parola di Volodymyr Zelensky, che ha commentato così la decisione del presidente russo di rifiutare un faccia a faccia tra leader per mettere fine al conflitto in Ucraina che dura da quattro anni. Le dichiarazioni dello 'zar' sono arrivate nel discorso pronunciato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Putin: Che senso ha incontrarsi con Zelensky

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