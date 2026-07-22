Zaniolo rinnova ufficialmente con l’Udinese | ma sarebbe davvero servito a questa Juventus? L’analisi

Nell’ultima ora, il calciatore ha firmato il rinnovo con l’Udinese, confermando il prolungamento del contratto. La Juventus, nel frattempo, sta considerando altre opzioni per rinforzare la rosa. La trattativa con il giocatore si è conclusa senza esito favorevole per il club bianconero. La decisione dell’atleta di restare in Friuli rende più complesso l’intervento sul mercato della Juventus. La società valuta ora altre opportunità in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Zaniolo sfuma definitivamente per la Juve: il giocatore prolunga ufficialmente il suo contratto con l’Udinese mentre la dirigenza valuta altre mosse. Il calciomercato della Juventus vede sfumare una delle piste seguite nelle scorse settimane. Nicolò Zaniolo non vestirà la maglia della Vecchia Signora, poiché ha scelto di rinnovare ufficialmente il proprio contratto con l’Udinese. Nei giorni precedenti, il suo nome era stato accostato ai bianconeri nel momento in cui le trattative per il prolungamento sembravano essersi arenate a causa delle richieste. Nonostante fosse nel mirino della società, non ha mai rappresentato una vera priorità per i vertici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Zaniolo firma fino al 2029: lUdinese manda un segnale

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