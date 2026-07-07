Zaniolo sfuma per la Juventus! Il centrocampista italiano resta all’Udinese questa sera la firma sul rinnovo | i dettagli
Nicolò Zaniolo rimarrà all’Udinese anche nella prossima stagione. Questa sera è prevista la firma sul rinnovo del contratto, dopo che l’accordo tra le parti è stato definito. Il giocatore, nato nel 1999, continuerà a vestire la maglia del club, con cui ha raggiunto un’intesa per il prolungamento dell’accordo. La trattativa si è conclusa senza coinvolgere altre società, confermando la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme.
di Luca Fiore Zaniolo vestirà la maglia dell’Udinese anche nella prossima stagione: questa sera ci sarà la firma sul rinnovo del contratto. Il futuro di Nicolò Zaniolo è ormai delineato: l’attaccante classe 1999 ha raggiunto un’intesa definitiva con l’ Udinese per il prolungamento del suo contratto. Secondo Gianluca Di Marzio, la vicenda si è risolta positivamente nel corso della giornata di martedì 7 luglio, a seguito dell’ultimo incontro decisivo tra le parti. La firma ufficiale sul nuovo accordo è prevista per la serata odierna, mettendo fine a ogni speculazione riguardante un suo possibile addio al club friulano. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La trattativa, che aveva tenuto banco nelle ultime settimane, si è conclusa con la piena soddisfazione di entrambi i contraenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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