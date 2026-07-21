Zaniolo resterà all'Udinese, con il rinnovo ormai vicino. La trattativa tra il giocatore e il club friulano si sta concretizzando dopo che l'Udinese ha attivato la clausola per il riscatto dal Galatasaray. La possibilità di un trasferimento al Milan è stata esclusa, e le tensioni tra le parti si sono risolte con l'accordo per il prolungamento del contratto. La decisione definitiva sembra ormai imminente.

La telenovela Zaniolo sembra destinata a concludersi con una sua permanenza a Udine. Le tensioni sono iniziate un paio di settimane fa, quando l'Udinese ha deciso di sfruttare la clausola per il riscatto del trequartista italiano dal Galatasaray. I friulani, una volta concluso l'affare, hanno attivato il contratto precedentemente concordato in caso di conferma in bianconero: contratto che era stato chiuso in fretta e furia l'ultimo giorno di mercato, con la promessa di riparlarne, eventualmente, un anno dopo. Arrivato il momento però l'Udinese non si è mosso immediatamente per un adeguamento delle cifre, che invece erano ritenute da Zaniolo e dal suo entourage troppo basse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Zaniolo, niente Milan: il rinnovo con l'Udinese è davvero a un passo

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Zaniolo. niente Milan

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