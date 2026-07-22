Xena - Principessa guerriera pronta per la serie reboot? Per Lucy Lawless sarebbe un' occasione sprecata

Dopo diverso tempo Lucy Lawless si è espressa di nuovo sulla cancellazione della serie reboot di Xena - Principessa guerriera, auspicando un film dedicato alle origini dell'iconico personaggio Sono trascorsi ormai diversi anni da quando NBC annunciò (e poi abbandonò definitivamente nel 2017) il progetto di un reboot di Xena - Principessa Guerriera. Un'operazione che avrebbe dovuto riportare sugli schermi l'iconica guerriera interpretata negli anni '90 da Lucy Lawless, ma che si è scontrata con insanabili divergenze creative tra la produzione e lo showrunner designato all'epoca, Javier Grillo-Marxuach. A distanza di tempo, la domanda sorge... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Cast di Xena Principessa Guerriera, Prima e Dopo, 2026 Queste Stelle Non Sono Più Tra Noi!

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