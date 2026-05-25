Cosma Vela con Como occasione sprecata La prima sconfitta della stagione è amara

Notizia in breve

Nella partita tra Cosma Vela Ancona e Como Nuoto, la squadra di casa ha subito la prima sconfitta stagionale, perdendo per 10-9. La partita si è conclusa con un vantaggio di un punto per i lombardi. I marcatori di Ancona sono stati Andreoni, Consolani, Campitelli, Mady, Manini, Piermartini, Bartocci, Olivieri, Dametto, Bersacchia, Altamura, Quattrini e Malatesta, con quest’ultimo che ha segnato due reti. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sui tempi o sui singoli periodi.