Cosma Vela con Como occasione sprecata La prima sconfitta della stagione è amara
Nella partita tra Cosma Vela Ancona e Como Nuoto, la squadra di casa ha subito la prima sconfitta stagionale, perdendo per 10-9. La partita si è conclusa con un vantaggio di un punto per i lombardi. I marcatori di Ancona sono stati Andreoni, Consolani, Campitelli, Mady, Manini, Piermartini, Bartocci, Olivieri, Dametto, Bersacchia, Altamura, Quattrini e Malatesta, con quest’ultimo che ha segnato due reti. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sui tempi o sui singoli periodi.
COSMA VELA ANCONA 9 COMO NUOTO 10 COSMA VELA ANCONA: Andreoni, Consolani, Campitelli 1, Mady 1, Manini, Piermartini, Bartocci 2, Olivieri, Dametto, Bersacchia 2, Altamura 1, Quattrini 2, Malatesta, Cerioni. All. Pace. COMO NUOTO: Serafini, Romanò M., Fisco 1, Romanò B. 5, Iannarelli, Giraldo 2, Ryan, Brusco, Cattaneo, Cassano, Marchese, Radaelli 1, Negri, Alberti 1. All. Predrag. Arbitri: Nicolosi e Baretta. Note: parziali 2-1, 1-4, 3-0, 3-5; uscite per falli Giraldo, Cassano, Radaelli, Cattaneo e Quattrini nel IV t.; spettatori 150 circa; sup. num. Vela 416 più 3 rigori (1 realizzato), Como 27 più 3 rigori (2 realizzati). ANCONA Niente da fare per le doriche di coach Milko Pace che gettano al vento gara1 di finale playoff contro la Como Nuoto a causa di un secondo e un quarto tempo da cancellare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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