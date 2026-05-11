Juventus Koopmeiners | a Lecce ennesima occasione sprecata

A Lecce, il centrocampista della Juventus ha avuto un’altra occasione per dimostrare il suo valore, ma non è riuscito a incidere come sperato. La partita si inserisce in un momento di difficoltà per il giocatore, che da oltre due mesi non era stato scelto come titolare. La trasferta rappresentava una possibilità di rilancio, ma si è conclusa con una prestazione senza particolare successo.

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