Juventus Koopmeiners | a Lecce ennesima occasione sprecata
A Lecce, il centrocampista della Juventus ha avuto un’altra occasione per dimostrare il suo valore, ma non è riuscito a incidere come sperato. La partita si inserisce in un momento di difficoltà per il giocatore, che da oltre due mesi non era stato scelto come titolare. La trasferta rappresentava una possibilità di rilancio, ma si è conclusa con una prestazione senza particolare successo.
Il fantasma di Lecce: l’illusione di un nuovo inizio. Per Teun Koopmeiners, la trasferta di Lecce doveva rappresentare la partita della svolta, il ritorno alla centralità in un centrocampo che non lo vedeva titolare da oltre due mesi. L’avvio di gara aveva effettivamente illuso tifosi e L'articolo Juventus, Koopmeiners: a Lecce ennesima occasione sprecata proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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Lecce - JUVENTUS 0-1 #vlahovic DI GREGORIO 6 KALULU 6,5 BREMER 6 KELLY 7 CAMBIASO 6 (82’ DAVID 6) LOCATELLI 6,5 KOOPMEINERS 6 CONCEIÇAO 6,5 (82’ ZHEGROVA 5,5) MCKENNIE 6,5 (85’ GATTI 6) YILDIZ 6,5 (82’ BOGA 5,5) VLAHOVIC x.com
Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce 0-1: Una partita come questa non PUÒ finire 1-0, ma è proprio così che siamo. Abbiamo sofferto senza Vlahovic, non possiamo giocare a calcio senza le sue caratteristiche... Abbiamo speso un bel po', i p reddit
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