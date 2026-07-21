Seconda giornata nel WTA di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca buon esordio per la numero uno del seeding, l’ucraina Oleksandra Oliynykova, che ha superato in tre set la tennista di casa Nastasja Schunk, numero 418 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 dopo una battaglia di due ore e quarantatré minuti di gioco. Oliynykova affronterà ora la spagnola Leyre Romero Gormaz, che ha battuto la slovena Veronika Erjavec con un duplice 6-2. Ci sarà un derby tedesco al secondo turno, visto che si affronteranno Tamara Korpatsch, testa di serie numero cinque, e Julia Stusek, che aveva battuto ieri l’argentina Nadia Podoroska; mentre Korpartsch ha sfruttato il ritiro dell’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva (4-6 7-5 1-0). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Amburgo 2026, avanzano Oliynykova e Carle. Buona la prima per Korpatsch e Kraus

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