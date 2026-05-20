WTA Rabat 2026 Bouzas Maneiro e Kalinina ai quarti Eliminate Tjen e Maria favola Kabbaj
Ai quarti di finale del WTA di Rabat si sono qualificate Bouzas Maneiro e Kalinina, mentre sono state eliminate Tjen e Maria. La testa di serie numero uno, un’indonesiana, è stata sconfitta in tre set dalla colombiana Osorio con un punteggio di 6-3, 3-6, 6-0, dopo due ore e otto minuti di partita. Tra le altre giocatrici a proseguire nel torneo si trova anche Kabbaj, protagonista di una vittoria considerata una sorpresa.
Si sono delineati i quarti di finale del WTA di Rabat. Sulla terra rossa marocchina esce di scena la testa di serie numero uno, l’indonesiana Janice Tjen, che è stata sconfitta in tre set dalla colombina Maria Camilla Osorio con il punteggio di 6-3 3-6 6-0 dopo due ore e otto minuti di gioco. Osorio affronterà ora l’ungherese Panna Udvardy, che ha messo fine al sogno della burundese Sada Nahimana, battuta in due set per 6-4 6-1. Continua, invece, la favola di Yasmine Kabbaj, numero 334 della classifica mondiale. La marocchina si è qualificata per i quarti di finale dopo aver sconfitto in due set la tedesca Tatjana Maria, numero 52 del mondo, per 6-2 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lisa Zaar vs. Jessica Bouzas Maneiro | 2026 Rabat Round 1 | WTA Match Highlights
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