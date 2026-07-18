Verso la World Cup in Australia | a Shanghai Russia ko 14-13 Setterosa d’argento con Cordovani e Tabani

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di pallanuoto femminile ha concluso il torneo di Shanghai al secondo posto, dopo aver vinto 14-13 contro la Russia. La partita si è svolta ieri e ha visto il Setterosa conquistare l’argento. La squadra italiana ha ottenuto il risultato nel match che si è disputato in vista della prossima Coppa del Mondo in Australia. Tra le giocatrici decisive ci sono state Cordovani e Tabani.

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Con il successo per 14-13 contro la Russia, l’Italia della pallanuoto femminile ha chiuso ieri il " Torneo di Shanghai " al secondo posto. Un risultato che può e deve dare fiducia al gruppo, e che il Setterosa ha ottenuto anche grazie all’apporto decisivo di Chiara Tabani e Sara Cordovani, convocate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi in vista della fase finale della " World Cup " che si giocherà in Australia la prossima settimana. La competizione svoltasi in Cina nei giorni scorsi rappresentava dunque una specie di test, in vista dell’appuntamento principale che vede le azzurre a caccia di un piazzamento sul podio. Buono il rendimento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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