L'Australia ha vinto i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile con un punteggio di 15-14 contro il Setterosa. La squadra australiana ha raggiunto un massimo di tre gol di vantaggio, toccando l’8-5 nel secondo tempo, prima di rischiare grosso nel finale. Il match si è svolto sul campo delle vicecampionesse olimpiche.

L'impresa non riesce, ma il Setterosa fa un figurone. Nei quarti della World Cup, sul campo delle vicecampionesse olimpiche, arriva una sconfitta di misura: 15-14 contro l'Australia che raggiunge anche i tre gol di vantaggio (8-5 nel secondo tempo) e poi rischia grosso, facendo i conti col grande cuore azzurro. "Personalità, concentrazione e disciplina" aveva chiesto alla vigilia il ct Maurizio Mirarchi: ottiene tutto, nonostante qualche sbavatura difensiva che consente alle avversarie di colpire in transizione. In una sfida molto impegnativa sul piano fisico, l'Italia fa vedere una buona zona M, va spesso a segno dal perimetro e apre l'ultimo quarto in parità sull'11-11: il break decisivo è confezionato da Hearn con due reti in rapida successione e quasi in fotocopia, da posizione 5, per il 14-12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - World Cup a Sydney: avanza l'Australia, ma il Setterosa è da applausi

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