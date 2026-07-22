Cecilia Zandalasini con le Golden State Valkyries da una parte, Costanza Verona con le Dallas Wings dall’altra. L’Italia della WNBA la si può descrivere tutta qui, nelle due giocatrici che sono oltreoceano. Tanta in più ormai l’esperienza dell’una, che dopo le stagioni alle Minnesota Lynx è ora un punto fermo dalle parti di San Francisco, tutto nuovo per l’altra, che ha un tipo di accordo particolare con le Dallas Wings di cui poi si parlerà. Veniamo innanzitutto alla stagione di Zandalasini e, di riflesso, a quella delle Valkyries. Un’annata che, va detto, ha preso una piega decisamente positiva, con una sequenza di nove vittorie consecutive tra il 25 giugno e il 19 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - WNBA 2026: Cecilia Zandalasini, Costanza Verona e l’andamento di una stagione dalle tinte diverse

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