WNBA | Costanza Verona cambia di nuovo tutto e resta con le Dallas Wings

Nel giro di ventiquattro ore, la giocatrice italiana di basket Costanza Verona è passata dall'assenza dal roster WNBA al suo reintegro con le Dallas Wings. Dopo aver lasciato temporaneamente la squadra, Verona è stata confermata nuovamente come membro del team. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla franchigia, che ha aggiornato la composizione della rosa.

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Costanza Verona, nel giro di ventiquattr’ore, passa dal non essere più una giocatrice WNBA al tornare a esserlo. La playmaker siciliana già in forza al Famila Schio, infatti, resterà alle Dallas Wings. Ieri il taglio dalla squadra, oggi, invece, la firma di un Developmental Player Contract. Si tratta, in buona sostanza, di un tipo di contratto nuovo e molto particolare, che nasce dal desiderio della lega di introdurre due nuovi posti a roster che siano dedicati allo sviluppo. In questa fattispecie si percepiscono, per l’intera durata dell’accordo, 750 dollari a settimana quando la giocatrice non è attiva più 6000 dollari per ogni partita di regular season in cui sarà a referto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WNBA: Costanza Verona, cambia di nuovo tutto e resta con le Dallas Wings Notizie correlate Leggi anche: Basket femminile: Costanza Verona in WNBA con le Dallas Wings! Leggi anche: WNBA: Costanza Verona tagliata dalle Dallas Wings assieme ad altre cinque giocatrici Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: WNBA: Costanza Verona tagliata dalle Dallas Wings assieme ad altre cinque giocatrici; Verona lascia la WNBA, restano Shepard, Conde, Laksa e Zandalasini; Vince lo scudetto e vola negli USA: Costanza Verona porta la Sicilia in WNBA; Costanza Verona vince lo scudetto con Schio e vola ai Dallas Wings: la palermitana che fa la storia. WNBA: Costanza Verona, cambia di nuovo tutto e resta con le Dallas WingsCostanza Verona, nel giro di ventiquattr'ore, passa dal non essere più una giocatrice WNBA al tornare a esserlo. La playmaker siciliana già in forza al ... oasport.it WNBA: Costanza Verona tagliata dalle Dallas Wings assieme ad altre cinque giocatriciCostanza Verona non giocherà in WNBA con la maglia delle Dallas Wings. La franchigia texana, infatti, ha comunicato il taglio sia di lei che di altre ... oasport.it Costanza Verona firma in WNBA un Developmental Player contract: di cosa si tratta x.com Costanza Verona, from Palermo to Dallas La playmaker della Famila Schio approda alle Wings, squadra di WNBA, come development player Cocca ha spiegato ai microfoni di Sporticily.it il suo status e le chances a disposizione di sfondare nel basket a - facebook.com facebook