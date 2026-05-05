WNBA | Costanza Verona tagliata dalle Dallas Wings assieme ad altre cinque giocatrici

Costanza Verona non farà più parte delle Dallas Wings, dopo che la squadra ha deciso di tagliare cinque giocatrici, tra cui lei, al termine della prima partita prestagionale. La partita, disputata contro le Las Vegas Aces e terminata con una vittoria per le Wings, si è conclusa con il punteggio di 101-84. La decisione è stata comunicata subito dopo l'incontro, che ha segnato l'inizio della preparazione pre-stagionale.

Costanza Verona non giocherà in WNBA con la maglia delle Dallas Wings. La franchigia texana, infatti, ha comunicato il taglio sia di lei che di altre cinque giocatrici al termine della prima partita prestagionale da parte delle Wings, disputata contro le Las Vegas Aces e vinta per 101-84. Soli 4? giocati da Verona in quel contesto, con 4 tiri tentati e sbagliati ed una palla rubata. E, sempre nella fattispecie, sono state tagliate altre cinque giocatrici: Rayah Marshall, Dulcy Fankam Mendjiadeu, Amy Okonkwo, Grace Berger, Lindsay Allen. Nel confronto citato, chiaramente ha brillato il solito quintetto base quattro giocatrici su cinque in doppia cifra e una forma già molto ben chiara che si vede sull’asse Paige Bueckers-Azzi Fudd (per non parlare di numerose altre variabili favorevoli alle Wings).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WNBA: Costanza Verona tagliata dalle Dallas Wings assieme ad altre cinque giocatrici Notizie correlate Leggi anche: Basket femminile: Costanza Verona in WNBA con le Dallas Wings! Sogno americano: Costanza Verona conquista le Dallas WingsLa play palermitana Costanza Verona approderà nelle Dallas Wings per la stagione WNBA 2026. Tutti gli aggiornamenti WNBA: Costanza Verona tagliata dalle Dallas Wings assieme ad altre cinque giocatriciCostanza Verona non giocherà in WNBA con la maglia delle Dallas Wings. La franchigia texana, infatti, ha comunicato il taglio sia di lei che di altre ... oasport.it Costanza Verona vince lo scudetto con Schio e vola ai Dallas Wings: la palermitana che fa la storiaCostanza Verona campionessa d'Italia con Schio: 8 punti in gara-3, poi vola ai Dallas Wings per il training camp WNBA 2026. Prima siciliana nella storia della lega. blogsicilia.it