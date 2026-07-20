Un giudice federale ha disposto un blocco temporaneo della fusione tra Paramount e Warner Bros. in seguito a una class action presentata da 12 stati, che sostiene che l’operazione potrebbe violare le norme antitrust. La decisione impedisce alle due società di completare l’accordo mentre vengono valutate le implicazioni legali. La causa riguarda i potenziali effetti della fusione sul mercato e sulla concorrenza nel settore dell’intrattenimento. La situazione rimane in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie.

MILANO – Un nuovo ostacolo alle maxi nozze tr Paramount e Warner Bros. Dopo la class action avviata da 12 stati contro l’operazione, un giudice federale ha bloccato temporaneamente le nozze fra le due società perché "potrebbe violare le norme antitrust". Lo stop di 14 giorni deciso dal giudice federale della California Araceli Martinez-Olguin fa saltare i piani di Paramount di chiudere l'operazione entro luglio. "Gli Stati" americani che hanno avviato il procedimento hanno presentato "prove solide del fatto che l'operazione ridurrà sostanzialmente la concorrenza", ha detto il giudice Aracelli Martinez-Olguin nella sua ordinanza. Il giudice ha rilevato anche che i procuratori generali hanno "dimostrato" che la fusione "comporterebbe un danno irreversibile" se fosse attuata prima che la causa venga decisa nel merito. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Paramount-Warner Bros, stop temporaneo alla fusione: “Possibili violazioni a norme antitrust”

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