Durante la notte, ladri sono entrati in una villa italiana e hanno rubato un ingente bottino. La proprietaria, nota figura pubblica, ha cinque figli e si trovava in casa al momento dell’irruzione. La polizia sta indagando sull’accaduto, analizzando i dettagli dell’intrusione e il materiale raccolto sul luogo. Non sono stati resi noti ulteriori elementi riguardo ai responsabili o alle modalità del furto.

Un’irruzione nel cuore della notte, una villa violata e una famiglia costretta a vivere momenti di paura. Il furto subito da Wanda Nara nella sua abitazione italiana porta con sé un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione degli investigatori e che potrebbe rivelarsi decisivo per ricostruire quanto accaduto. Wanda Nara, imprenditrice, personaggio televisivo e volto noto dello spettacolo argentino, si è ritrovata al centro di una vicenda dai contorni inquietanti. La sua popolarità, costruita negli anni tra televisione, moda e mondo del calcio grazie anche al legame con Mauro Icardi, si intreccia questa volta con un episodio che riguarda soprattutto la sua famiglia: nella villa di Galliate, in provincia di Novara, al momento del furto c’erano i suoi cinque figli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Wanda Nara, paura per i 5 figli: rapina in casa e bottino da capogiro

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A single mother works hard to earn money to repay the woman who took in and cared for her daughter

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