Voucher formativi per professionisti in Toscana | bando 2026 da 2,5 milioni di euro Chi può partecipare quali corsi sono ammessi e come fare domanda

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Regione Toscana ha pubblicato un bando da 2,5 milioni di euro per voucher formativi destinati a professionisti in regime di partita IVA o con partita IVA attiva. Il finanziamento copre corsi di aggiornamento e formazione, e può essere richiesto da chi esercita attività professionali in settori come servizi, commercio, artigianato e agricoltura. Le domande devono essere presentate online, seguendo le procedure indicate nel bando pubblicato. La scadenza per la presentazione delle richieste è prevista per il prossimo anno.

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La Regione Toscana ha pubblicato il terzo avviso pubblico per sostenere l'aggiornamento e il consolidamento delle competenze di chi lavora in proprio. Grazie a uno stanziamento complessivo di 2.500.000 euro (provenienti dal Programma Regionale FSE+ 2021-2027), i lavoratori autonomi potranno richiedere un contributo economico per frequentare corsi di specializzazione, master e percorsi di alta formazione. Le domande si aprono ufficialmente il 23 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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