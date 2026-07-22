Voucher formativi per professionisti in Toscana | bando 2026 da 2,5 milioni di euro Chi può partecipare quali corsi sono ammessi e come fare domanda

Notizia in breve

La Regione Toscana ha pubblicato un bando da 2,5 milioni di euro per voucher formativi destinati a professionisti in regime di partita IVA o con partita IVA attiva. Il finanziamento copre corsi di aggiornamento e formazione, e può essere richiesto da chi esercita attività professionali in settori come servizi, commercio, artigianato e agricoltura. Le domande devono essere presentate online, seguendo le procedure indicate nel bando pubblicato. La scadenza per la presentazione delle richieste è prevista per il prossimo anno.