Bonus nuovi nati 2026 | a chi spetta il contributo da 1000 euro quali sono i nuovi limiti ISEE e come fare domanda
Dal 2026, le famiglie che hanno un ISEE fino a 40.000 euro potranno richiedere un bonus di 1.000 euro per ogni bambino nato o adottato in quell'anno. La domanda deve essere presentata all'Inps entro quattro mesi dalla nascita o adozione del bambino. La misura mira a offrire un sostegno economico alle famiglie che rientrano in questa fascia di reddito, con procedure semplificate per la richiesta.
Il nuovo contributo da 1.000 euro sostiene le famiglie per ogni figlio nato o adottato nel 2026: per ottenerlo basta avere un ISEE entro i 40mila euro e inviare la richiesta all'Inps entro 120 giorni. Ad oggi, oltre il 60% delle domande è già stato liquidato con successo. Ecco tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it
TUTTI I BONUS 2026 per Famiglie e Single con ISEE Basso
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