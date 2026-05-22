Concorso Polizia di Stato 2026 maxi bando da 4.400 posti | chi può partecipare requisiti e come fare domanda

È stato pubblicato un nuovo concorso della Polizia di Stato per l’assunzione di 4.400 allievi agenti. Si tratta di una delle più vaste campagne di reclutamento degli ultimi anni nel settore della sicurezza pubblica. Il bando è aperto a candidati che soddisfano determinati requisiti e prevede diverse modalità di presentazione della domanda. La selezione rappresenta un’opportunità importante per chi desidera entrare in servizio nella forze di polizia e lavorare in ambito di tutela dell’ordine pubblico.

Pubblicato il nuovo concorso della Polizia di Stato per 4.400 allievi agenti. Una delle più grandi campagne di reclutamento degli ultimi anni nella sicurezza pubblica entra nel vivo. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo concorso per 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato, con candidature aperte fino alle 23:59 del 29 maggio 2026. Il bando è aperto sia ai cittadini provenienti dalla vita civile sia ai volontari delle Forze armate e prevede tre percorsi distinti di selezione. Come sono divisi i 4.400 posti. La selezione è articolata in tre procedure differenti e ogni candidato può presentare una sola domanda. La quota principale è quella identificata dal codice AG20261, che mette a disposizione 2. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Concorso Polizia di Stato 2026: 4.400 Posti, Requisiti e Domanda

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