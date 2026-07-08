Atalanta prezzi e dettagli della campagna abbonamenti | prelazione dal 10 luglio

Da ecodibergamo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 dell’Atalanta partirà con una prelazione dal 10 luglio. Il pacchetto include 19 partite di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e il playoff di Conference League. Tra le novità, è stata introdotta una tariffa dedicata agli studenti. La campagna si svolge sotto lo slogan “È sempre il momento dell’Atalanta” e tutte le informazioni sono state pubblicate dal club.

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CALCIO. Comprese 19 partite di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e il playoff di Conference League. Tra le novità la tariffa «Studente». «È sempre il momento dell’Atalanta»: con questo slogan, il club nerazzurro ha pubblicato tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. La novità è che saranno 21 - e non 20 - le gare comprese nell’abbonamento. Si tratta delle 19 partite casalinghe del campionato di Serie A, gli ottavi di finale di Coppa Italia e la gara casalinga dei playoff di Conference League. Introdotte anche due nuove tariffe: «Studente», riservata agli studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni compiuti e la «Premium Legends Club», abbonamenti in Tribuna Rinascimento G e Tribuna Ovest con accesso all’area hospitality «Legens Club». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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