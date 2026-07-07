Numia Vero Volley Milano al via la campagna abbonamenti 2026-27
È partita la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 della Numia Vero Volley Milano. I tifosi possono già assicurarsi un posto sugli spalti per seguire le partite di Serie A1 e delle competizioni europee. La nuova stagione sportiva è iniziata e gli abbonamenti sono disponibili per chi desidera sostenere la squadra dal vivo.
La nuova stagione sportiva è già iniziata per i tifosi della Numia Vero Volley Milano. Il club ha ufficializzato il via alla campagna abbonamenti 2026-27, con possibilità per i sostenitori di assicurarsi un posto sugli spalti e seguire da vicino le protagoniste del campionato di Serie A1 e delle competizioni europee. Un programma di vendita articolato in più fasi, pensato per premiare la fedeltà degli abbonati e coinvolgere progressivamente tutta la community. La campagna prende il via con una finestra dedicata a chi era già abbonato nella stagione precedente, cui sarà dato diritto di prelazione. Dal 7 luglio sarà invece il turno di sponsor, tesserati del settore giovanile e società appartenenti al network Vero Volley. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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HIGHLIGHTS | Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci
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