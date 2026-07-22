L’Italia ha vinto contro l’Olanda con un punteggio di 3-0 in meno di un’ora, con set da 25-21, 25-16 e 25-16. La vittoria garantisce alle azzurre l’accesso alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. È la terza volta consecutiva che la squadra si qualifica per questa fase del torneo. La partita si è svolta senza particolari intoppi, con l’Italia che ha dominato in ogni set.

L’Italia ha travolto l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-21; 25-16; 25-16) in poco più di un’ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le Campionesse del Mondo si sono presentate a Macao (Cina) per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno preso il comando delle operazioni in maniera perentoria in avvio dei tre set e hanno rispettato i favori del pronostico in terra asiatica, regolando nuovamente le oranje come già fatto un mese fa in quel di Brasilia, in avvio della massima competizione internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia passeggia sull’Olanda e torna in semifinale di Nations League per la terza volta di fila

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VNL Femminile 2026: le 14 azzurre per la week di Hong-Kong

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleLe azzurre sono in campo contro l’Olanda nei quarti di finale della Nations League femminile di volley.

LIVE Italia-Olanda 3-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre travolgenti! E’ ancora semifinaleL’Italia ha battuto l’Olanda 3-0 nella partita di Nations League femminile di volley, mantenendo la qualificazione in semifinale.

Temi più discussi: Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?; Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley femminile? Prossima avversaria e tabellone Final Eight; Tutto quello che c'è da sapere sull'Italia femminile nella VNL 2026; VNL Finals: ufficializzati i nuovi orari dei quarti di finale.

Volley femminile, Gabi salta le Finals di Nations League. Cambia tutto anche per l’Italia - x.com

LIVE Italia-Olanda 3-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre travolgenti! E’ ancora semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight - Le convocate dell'Italia 22-13 Slash di Fahr 21-13 ... oasport.it

Italia-Olanda di volley femminile oggi in Nations League, a che ora si gioca e dove vederla in TVOggi, mercoledì 22 luglio, l'Italia di Julio Velasco scende in campo a Macao contro l'Olanda nella partita dei quarti di finale di VNL, cioè la Nations League di volley femminile. Le azzurre, campione ... fanpage.it

Spagna-Argentina, già decisi i telecronisti Rai per la finale dei Mondiali dopo lo show di Adani. Alberto Rimedio e Daniele Adani racconteranno anche la finalissima dei Mondiali che si gioca il 19 luglio (ore 21 italiane) a New York. La scelta dopo le forti polem reddit