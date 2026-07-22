Volley femminile l’Italia passeggia sull’Olanda e torna in semifinale di Nations League per la terza volta di fila

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto contro l’Olanda con un punteggio di 3-0 in meno di un’ora, con set da 25-21, 25-16 e 25-16. La vittoria garantisce alle azzurre l’accesso alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. È la terza volta consecutiva che la squadra si qualifica per questa fase del torneo. La partita si è svolta senza particolari intoppi, con l’Italia che ha dominato in ogni set.

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L’Italia ha travolto l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-21; 25-16; 25-16) in poco più di un’ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le Campionesse del Mondo si sono presentate a Macao (Cina) per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno preso il comando delle operazioni in maniera perentoria in avvio dei tre set e hanno rispettato i favori del pronostico in terra asiatica, regolando nuovamente le oranje come già fatto un mese fa in quel di Brasilia, in avvio della massima competizione internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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