Due piloti della compagnia Swiss Air sono stati impediti di salire su un Airbus A220 all’aeroporto di Ginevra dopo essere stati trovati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. I colleghi hanno intervenuto e li hanno bloccati prima del decollo. Non sono stati forniti dettagli sul livello di alcool nel sangue o sulle eventuali conseguenze legali. La compagnia ha confermato l’incidente senza ulteriori commenti.

Sono stati bloccati in aeroporto, a Ginevra, appena prima di salire su un aereo Airbus A220, i due piloti della Swiss Air beccati con un tasso alcolemico superiore al consentito. L'episodio risale a maggio 2026, ma la notizia è trapelata solo da poche ore grazie al sito Aero Telegraph, specializzato in notizie dal mondo dell'aviazione commerciale: due piloti della compagnia aerea elvetica sono stati fermati dai colleghi mentre erano diretti verso la cabina di pilotaggio di un velivolo della loro aerolinea. Avrebbero dovuto pilotarlo, ma i colleghi sapevano che non erano nelle condizioni di farlo in piena sicurezza. Secondo la ricostruzione di Aero Telegraph i due piloti, la sera precedente, avevano bevuto parecchio nell'albergo in cui alloggiavano in vista del volo del giorno successivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volevano guidare un Airbus A220 ma erano ubriachi: due piloti bloccati dai colleghi

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Piloting Cyprus Airways new Airbus A220 to Dubai

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