Volevano guidare un Airbus A220 ma erano ubriachi | due piloti bloccati dai colleghi
Due piloti della compagnia Swiss Air sono stati impediti di salire su un Airbus A220 all’aeroporto di Ginevra dopo essere stati trovati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. I colleghi hanno intervenuto e li hanno bloccati prima del decollo. Non sono stati forniti dettagli sul livello di alcool nel sangue o sulle eventuali conseguenze legali. La compagnia ha confermato l’incidente senza ulteriori commenti.
Sono stati bloccati in aeroporto, a Ginevra, appena prima di salire su un aereo Airbus A220, i due piloti della Swiss Air beccati con un tasso alcolemico superiore al consentito. L'episodio risale a maggio 2026, ma la notizia è trapelata solo da poche ore grazie al sito Aero Telegraph, specializzato in notizie dal mondo dell'aviazione commerciale: due piloti della compagnia aerea elvetica sono stati fermati dai colleghi mentre erano diretti verso la cabina di pilotaggio di un velivolo della loro aerolinea. Avrebbero dovuto pilotarlo, ma i colleghi sapevano che non erano nelle condizioni di farlo in piena sicurezza. Secondo la ricostruzione di Aero Telegraph i due piloti, la sera precedente, avevano bevuto parecchio nell'albergo in cui alloggiavano in vista del volo del giorno successivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Piloting Cyprus Airways new Airbus A220 to Dubai
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