Dateli a noi due ladri bloccati in una villa che volevano svaligiare Fuori c’è la folla inferocita | salvati dai carabinieri – Il video

Due ladri sono stati fermati all’interno di una villa durante un tentativo di furto a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce. Una folla si è radunata all’esterno dell’abitazione, chiedendo che i malviventi fossero consegnati alle autorità. I carabinieri sono intervenuti per bloccare i due e mettere fine alla situazione. Un video mostra il momento in cui i militari sono riusciti a mettere in sicurezza i sospettati.

Quando si è sparsa la voce che due ladri erano rimasti bloccati all’interno di una villa che stavano derubando, si è radunata una folla inferocita all’esterno dell’abitazione a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce. Come mostrano alcuni video sui social, intorno alle 20 di mercoledì 27 maggio 2026 due uomini sono stati sorpresi nel giardino della villa, mentre stavano per mettere a segno il colpo. Come ricostruito da Claudio Tadicini sul Corriere del Mezzogiorno, i due sono stati scoperti e si sono barricati all’interno della casa, nel tentaivo di salvarsi dalla folla che intanto cresceva all’esterno. I due sono rimasti bloccati per ore. 🔗 Leggi su Open.online

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