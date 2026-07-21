Svizzera cercano di guidare un aereo da ubriachi | due piloti di linea fermati dai colleghi

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due piloti di linea sono stati fermati dai colleghi mentre tentavano di pilotare un aereo sotto l’effetto di alcol. L’incidente è avvenuto nella hall di un hotel a Ginevra. La compagnia aerea ha sospeso entrambi i piloti coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sul livello di alcol nel sangue o sui motivi che hanno portato a questa azione. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

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È successo a Ginevra, nella hall di un hotel. I due sono stati sospesi dalla compagnia Swiss per cui lavorano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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