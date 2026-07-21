Svizzera cercano di guidare un aereo da ubriachi | due piloti di linea fermati dai colleghi

Notizia in breve

Due piloti di linea sono stati fermati dai colleghi mentre tentavano di pilotare un aereo sotto l’effetto di alcol. L’incidente è avvenuto nella hall di un hotel a Ginevra. La compagnia aerea ha sospeso entrambi i piloti coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sul livello di alcol nel sangue o sui motivi che hanno portato a questa azione. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità competenti.