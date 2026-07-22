Voghera ricercato dalla giustizia brasiliana e a rischio di fuga | i carabinieri lo arrestano e lo portano in carcere

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri di Voghera hanno arrestato un uomo ricercato dalla giustizia brasiliana e destinatario di un mandato di cattura internazionale. L’arresto è stato eseguito in tempi stretti e l’uomo è stato portato nel carcere di Torre del Gallo, in provincia di Pavia. La persona era sotto osservazione per un procedimento di estradizione in Brasile.

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Voghera (Pavia), 22 luglio 2026 –  I tempi erano stretti, ma i carabinieri di Voghera hanno eseguito l'arresto e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo il destinatario di un mandato di cattura internazionale finalizzato all'estradizione in Brasile. L'arrestato è infatti un cittadino brasiliano, con decreto di estradizione già firmato dal ministero della Giustizia lo scorso 14 luglio. Ma il Ministero aveva comunicato la scadenza perentoria: "La consegna dell'estradando alle autorità giudiziarie della Repubblica Federativa del Brasile – spiega la nota diramata dai carabinieri oggi, mercoledì 22 luglio – dovrà avvenire in tempi estremamente brevi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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