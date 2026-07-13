Nel 2018 violentò una ragazzina di 13 anni | a 87 anni lo arrestano e lo portano in carcere a Reggio Emilia

Un uomo di 87 anni, residente a Castellarano, è stato arrestato e portato in carcere a Reggio Emilia. La condanna definitiva riguarda un episodio di violenza sessuale aggravata commesso nel 2018 nel Padovano. L’indagine ha portato alla decisione giudiziaria, che ha portato all’arresto dell’anziano pensionato. La vicenda riguarda un’accusa di violenza sessuale su una ragazza di 13 anni.

Per l’uomo, un pensionato residente a Castellarano, è arrivata una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata per fatti che risalgono al 2018 avvenuti nel Padovano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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