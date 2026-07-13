Reggio Emilia nel 2018 violentò una ragazzina 13enne | a 87 anni lo arrestano e lo portano in carcere

Un uomo di 87 anni è stato arrestato e portato in carcere a Reggio Emilia dopo una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata. Nel 2018, avrebbe violentato una ragazzina di 13 anni in provincia di Rovigo. L’arresto avviene a distanza di quasi otto anni dall’episodio, dopo il passaggio in giudicato della condanna. La vicenda riguarda un caso di violenza sessuale ai danni di una minorenne risalente a cinque anni prima.

Nel 2018 violentò una ragazzina all'epoca dei fatti minore di 13 anni in provincia di Rovigo. A distanza di quasi otto anni, un uomo di 87 anni è stato arrestato ed è finito in carcere a Reggio Emilia, dopo che la condanna nei suoi confronti per violenza sessuale aggravata è diventata definitiva. L'anziano era stato ritenuto colpevole dal tribunale di Rovigo nell'ottobre del 2022 e successivamente anche dalla Corte d'Appello di Venezia nel novembre 2025. Il 9 luglio la sentenza è divenuta definitiva dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. Dovrà scontare una condanna di 6 anni oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la pena. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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