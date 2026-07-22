Il Brasile ha battuto il Giappone in quattro set e si è qualificato per la semifinale delle Finals 2026. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1 a favore dei verdeoro. La semifinale tra Italia e Brasile si terrà sabato 25 luglio a Macao, anche se l’orario preciso non è ancora stato comunicato.

La squadra di Ze Roberto supera le nipponiche in quattro set e raggiunge le azzurre di Julio Velasco. La semifinale si giocherà sabato 25 luglio a Macao, con orario ancora da ufficializzare. Sarà ancora Italia-Brasile. Le due Nazionali si affronteranno nella semifinale della Volleyball Nations League femminile 2026, in programma sabato 25 luglio a Macao. Le verdeoro hanno raggiunto le azzurre grazie al successo per 3-1 sul Giappone, maturato con i parziali di 24-26, 25-22, 25-16 e 25-20. L’orario della semifinale non è stato ancora ufficializzato. La formazione guidata da Ze Roberto ha dovuto inseguire dopo aver perso il primo set per 26-24. Il Brasile ha però reagito nel secondo parziale, conquistato per 25-22, prima di prendere il controllo definitivo dell’incontro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - VNL Finals 2026, sarà Italia-Brasile in semifinale: verdeoro avanti dopo il 3-1 al Giappone

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