Durante i quarti di finale delle VNL Finals 2026, la nazionale italiana ha vinto contro l’Olanda con un punteggio di 3-0. I parziali sono stati di 25-21, 25-16 e 25-16. La partita si è svolta a Macao, con le azzurre che hanno dominato l’incontro. La squadra si prepara ora alla semifinale, che si giocherà tra il vincente di Brasile e Giappone.

Le azzurre di Julio Velasco dominano il quarto di finale a Macao con i parziali di 25-21, 25-16 e 25-16. Sabato affronteranno la vincente della sfida tra Brasile e Giappone. L’Italia non sbaglia il debutto nelle VNL Finals 2026. All’East Asian Games Dome di Macao, la Nazionale femminile supera nettamente l’Olanda per 3-0 e conquista l’accesso alle semifinali della Volleyball Nations League. Le azzurre si sono imposte con i parziali di 25-21, 25-16 e 25-16, confermando le ottime indicazioni offerte nell’ultima settimana della fase intercontinentale disputata a Hong Kong. Sabato capitan Anna Danesi e compagne affronteranno la vincente del quarto di finale tra Brasile e Giappone, in programma alle 13. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - VNL Finals 2026, Italia travolgente: Olanda battuta 3-0 e semifinale conquistata

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