L’Italia ha ottenuto la settima vittoria nella Volleyball Nations League, sconfiggendo l’Argentina in tre set con punteggi di 25-22 in tutti i parziali. La partita si è svolta a Osaka e ha portato le squadre italiane più vicine alla qualificazione alle Finali.

Gli azzurri di De Giorgi conquistano la settima vittoria nella Volleyball Nations League superando l’Argentina con tre parziali identici: 25-22, 25-22, 25-22. Domani sfida decisiva contro Cuba. L’Italia continua la sua corsa in Volleyball Nations League. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto l’Argentina 3-0 nel terzo match della Pool 9 di Osaka, imponendosi con tre parziali identici: 25-22, 25-22, 25-22. Una vittoria pesante, la settima in questa VNL 2026, che permette alla Nazionale di salire a quota 23 punti e compiere un altro passo importante verso la qualificazione alle Finals. Dopo il giorno di riposo e il successo contro il Belgio, l’Italia ha confermato solidità e continuità contro una formazione argentina talentuosa e combattiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - VNL, Italia travolgente a Osaka: Argentina battuta 3-0, Finals più vicine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VNL, Velasco chiude l’esperimento Antropova in banda: l’Italia riparte dalle certezze. Finals più vicine!L’esperimento con Ekaterina Antropova come schiacciatrice-ricevitrice è stato concluso dalla nazionale italiana di pallavolo.

L’Italia si gioca le Finals contro un Belgio insidioso nella terz’ultima sfida della VNL a OsakaL’Italia affronta il Belgio nella penultima partita della VNL a Osaka, con l’obiettivo di qualificarsi alle Finals del 2026.

Temi più discussi: Vnl, Italia-Canada 3-2: rimonta azzurra, la trascinatrice è ancora una volta Kate Antropova; VNL maschile, Week 3: VIDEO Highlights di Italia-Giappone 2-3; VNL maschile, Italia-Giappone 2-3: gli Azzurri si arrendono a Takahashi e compagni, ancora imbattuti; VNL femminile: l’Italia vince al tie-break contro il Canada, rimonta da brividi.

DIRETTA | Italia Argentina (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (VNL 2026, oggi 18 luglio)Diretta Italia Argentina streaming video tv: penultima partita dell'ultimo girone in VNL 2026, gli azzurri cercano la qualificazione alla Final Eight. ilsussidiario.net

VNL: Italia-Belgio senza storia, azzurre travolgentiLa nazionale di Velasco si impone 3-0 (25-20; 25-16; 25-19) nella seconda partita della Pool 8 trascinata da una Antropova devastante che ha messo a terra 24 palloni vincenti ... tuttosport.com