VNL Italia travolgente a Osaka | Argentina battuta 3-0 Finals più vicine

Da sportface.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha ottenuto la settima vittoria nella Volleyball Nations League, sconfiggendo l’Argentina in tre set con punteggi di 25-22 in tutti i parziali. La partita si è svolta a Osaka e ha portato le squadre italiane più vicine alla qualificazione alle Finali.

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Gli azzurri di De Giorgi conquistano la settima vittoria nella Volleyball Nations League superando l’Argentina con tre parziali identici: 25-22, 25-22, 25-22. Domani sfida decisiva contro Cuba. L’Italia continua la sua corsa in Volleyball Nations League. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto l’Argentina 3-0 nel terzo match della Pool 9 di Osaka, imponendosi con tre parziali identici: 25-22, 25-22, 25-22. Una vittoria pesante, la settima in questa VNL 2026, che permette alla Nazionale di salire a quota 23 punti e compiere un altro passo importante verso la qualificazione alle Finals. Dopo il giorno di riposo e il successo contro il Belgio, l’Italia ha confermato solidità e continuità contro una formazione argentina talentuosa e combattiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

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