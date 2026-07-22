Vivo grazie alla cintura di sicurezza sento ancora il boato dell’esplosione l’uomo quasi risucchiato fuori dall’aereo

Notizia in breve

Un uomo ha raccontato di essere sopravvissuto grazie alla cintura di sicurezza dopo un’esplosione a bordo di un aereo in volo. L’imprenditore serbo ha detto di aver sentito ancora il boato e di essere stato quasi risucchiato fuori dall’aereo. Ha riferito di avere dolore alla testa e al collo, ma di essere vivo. L’incidente è avvenuto su un volo Ryanair diretto in Germania da Salonicco.