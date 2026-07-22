Vivo grazie alla cintura di sicurezza sento ancora il boato dell’esplosione l’uomo quasi risucchiato fuori dall’aereo
Un uomo ha raccontato di essere sopravvissuto grazie alla cintura di sicurezza dopo un’esplosione a bordo di un aereo in volo. L’imprenditore serbo ha detto di aver sentito ancora il boato e di essere stato quasi risucchiato fuori dall’aereo. Ha riferito di avere dolore alla testa e al collo, ma di essere vivo. L’incidente è avvenuto su un volo Ryanair diretto in Germania da Salonicco.
L’imprenditore serbo Ljubisa Karovic a un passo dalla tragedia sul volo Ryanair diretto in Germnia da Salonicco: “Mi fanno male la testa e il collo ma sono vivo”. L’ad della low-cost: “Forse un oggetto esterno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Transmigrated as a doomed heiress, she flees with her child—only to find the cold cop is the father!
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