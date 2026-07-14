Un passeggero di 61 anni è stato quasi risucchiato fuori dall'aereo durante un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen. Il finestrino, danneggiato dai detriti del motore, si è rotto mentre l'aereo era in volo. La testa dell’uomo era fuori dall’aereo, ma è stato salvato grazie alla cintura di sicurezza che indossava. Nessun altro passeggero ha riportato ferite.

Un passeggero di 61 anni è stato quasi risucchiato nel vuoto a causa di un finestrino rotto dai detriti di un motore sul volo Ryanair Salonicco-Memmingen. L’uomo è salvo grazie alla cintura allacciata e alla moglie che lo ha afferrato per le gambe per cinque minuti prima dell’aiuto degli altri passeggeri. Il velivolo è rientrato in emergenza in Grecia. Il finestrino rotto sul volo Ryanair Il volo Ryanair FR1879, decollato da Salonicco e diretto a Memmingen venerdì 10 luglio 2026, si è trasformato in un incubo a 5.000 metri di altitudine. Poco dopo il decollo, una pala della turbina del motore destro si è sganciata in volo, colpendo e mandando in frantumi uno dei finestrini della cabina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Passeggero risucchiato dal finestrino rotto sul volo Ryanair, salvo grazie alla cintura: "La testa era fuori"

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Finestrino rotto sul volo Ryanair: il passeggero salvato da una catena umana

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