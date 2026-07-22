Ryanair parla l’uomo risucchiato fuori dal finestrino dell’aereo | Allacciate sempre le cinture La moglie | Salvi grazie a un trolley

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 10 luglio, durante un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen, un passeggero è stato risucchiato fuori dal finestrino dopo che si è rotto. L’uomo ha riferito di aver evitato il peggio grazie a un trolley, che ha frenato la sua caduta. La moglie ha raccontato che lui ha mantenuto la calma e si è aggrappato al bagaglio. L’aereo ha proseguito il volo senza ulteriori incidenti.

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Roma, 22 luglio 2026 – Il 10 luglio era stato risucchiato fuori dal finestrino (esploso) dell’aereo, un volo Ryanair da Salonicco in Grecia a Memmingen in Germania.  Ljubisa Karovi?, serbo di 61 anni, era stato salvato dalla prontezza di riflessi della moglie e di alcuni passeggeri che lo avevano trattenuto per le gambe mentre il suo corpo, fino alle spalle, era all’esterno del velivolo e lo è stato per un paio di minuti mentre l’aereo stava viaggiando a  600 chilometri orari e a oltre 5mila metri di quota. Un incidente in seguito al quale l’aeromobile aveva fatto rientro a Salonicco effettuando un atterraggio d’emergenza. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ryanair, parla l’uomo risucchiato fuori dal finestrino dell’aereo: “Allacciate sempre le cinture”. La moglie: “Salvi grazie a un trolley”
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