’Vissi d’arte’ con soprano e pianoforte
La rassegna ’I Concerti alle Terme’ continua con un concerto di soprano e pianoforte dedicato a ’Vissi d’arte’. L’evento è organizzato dall’associazione Musica & Vita e si svolge presso l’hotel Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Grosseto e vede la collaborazione dell’hotel ospitante.
Prosegue la rassegna ’ I Concerti alle Terme ’, promossa dall’associazione Musica & Vita, con il patrocinio del Comune di Grosseto e la collaborazione dell’hotel Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto che ospita gli eventi. Venerdì è in programma il concerto lirico ’Vissi d’Arte’ e la serata prenderà il via alle 20.30 con un aperitivo a bordo piscina, seguito alle 21.15 dal concerto lirico. Protagonista sarà il soprano Silvia Pantani (nella foto), artista dalla voce elegante e profonda, applaudita in molti teatri italiani. Ad accompagnarla al pianoforte sarà il maestro Francesco Iannitti Piromallo. Silvia Pantani si è perfezionata in canto lirico con i grandi interpreti della lirica tra cui Mirella Freni, Leo Nucci, Renato Bruson. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vissi Darte Puccini
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