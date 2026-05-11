I concerti al Politeama | Koenigs dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana con il soprano Müller

I prossimi concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si terranno al Politeama e vedranno la direzione del maestro Koenigs, noto per il suo lavoro sul repertorio austro-tedesco. Sul palco salirà anche il soprano Müller, riconosciuta a livello internazionale per le sue interpretazioni liriche. Il programma prevede tre composizioni di autori come Webern, Bach, Berg e Mahler, tutte appartenenti alla tradizione musicale viennese. La programmazione fa parte della 66a stagione dell’orchestra.

Tre capolavori “viennesi” di WebernBach, Berg e Mahler, un grande direttore del repertorio austro-tedesco e una delle più apprezzate voci liriche della scena internazionale: si annunciano certamente da non perdere i prossimi concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma nella 66a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, sul podio del Politeama il direttore armeno Karen DurgaryanTradizione culturale russa e identità armena, storie e leggende cariche di slancio epico, virtuosismo e variegato colore orchestrale: questi i temi...

Al Politeama due concerti dedicati a Ravel: l'Orchestra Sinfonica Siciliana suona due capolavori del compositoreUn viaggio nell’immaginazione, tra suggestioni orientali e teatro della fantasia: l’Orchestra Sinfonica Siciliana dedica i concerti di venerdì 27...

Argomenti più discussi: Palermo accoglie Händel: il Giulio Cesare in scena con un cast barocco d'eccezione; Salvatore Di Vittorio: Intervista a Roberto Roganti di Maria Teresa De Donato; Bar Sicilia, Fabrizio Ferrara: Le amministrative un test importante, siamo fiduciosi. Fratelli d'Italia è in salute CLICCA PER IL VIDEO.