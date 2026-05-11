I concerti al Politeama | Koenigs dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana con il soprano Müller

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I prossimi concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si terranno al Politeama e vedranno la direzione del maestro Koenigs, noto per il suo lavoro sul repertorio austro-tedesco. Sul palco salirà anche il soprano Müller, riconosciuta a livello internazionale per le sue interpretazioni liriche. Il programma prevede tre composizioni di autori come Webern, Bach, Berg e Mahler, tutte appartenenti alla tradizione musicale viennese. La programmazione fa parte della 66a stagione dell’orchestra.

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Tre capolavori “viennesi” di WebernBach, Berg e Mahler, un grande direttore del repertorio austro-tedesco e una delle più apprezzate voci liriche della scena internazionale: si annunciano certamente da non perdere i prossimi concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma nella 66a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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