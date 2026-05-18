Dario Baldan Bembo racconta di aver trascorso due mesi in un bosco, un periodo durante il quale nacque la canzone “Amico è”. Durante quel periodo, lui e un’orchestra si stabilirono tra gli alberi e registrarono le tracce, approfittando dei suoni della natura come sfondo. Lauzi, collega e artista coinvolto nel progetto, si mostrava molto arrabbiato con il mondo in quel periodo. La registrazione si svolse in un contesto naturale, lontano dagli studi tradizionali.

Quando si parla con Dario Baldan Bembo appare facile attaccare con Amico è, il brano da lui musicato e cantato, assurto a inno senza confini dell’amicizia, sentimento universale che peraltro si presta a considerazioni dalle infinite sfaccettature. Tuttavia è interessante anche ricordare Canto universale, «sconosciutissima, di cui ho scritto anche il testo, canzone molto normale, bella, semplice, senza enfasi, dedicata a Gesù Cristo». La cantò Mia Martini con quella voce struggente. Giacché anche l’ermeneutica dei testi, ossia l’analisi del loro contenuto, è importante, eccone un verso. «C’è un uomo che ha detto va’ la strada conosci già ma il gregge si è poi smarrito dietro l’infinito di una falsa realtà». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Vissi due mesi in un bosco ed è lì che nacque “Amico è”»

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