Il pubblico ministero ha chiesto condanne per oltre 800 anni di reclusione in relazione alle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il procedimento, iniziato circa cinque anni fa, ha visto sette requisitorie e più di 200 udienze. Durante il processo si sono analizzati gli episodi di violenza avvenuti all’interno della struttura penitenziaria, con l’obiettivo di attribuire responsabilità ai diversi soggetti coinvolti. La decisione sulle condanne spetta ora al giudice.

Sette requisitorie, quasi cinque anni di processo e oltre 200 udienze. Nell’aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere, la stessa che quasi 30 anni fa ospitò il maxiprocesso Spartacus contro il clan dei Casalesi, il pubblico ministero Alessandro Milita ha concluso la fase dell’accusa quantificando le richieste di pena per i 101 imputati del procedimento sulle violenze ai detenuti del reparto Nilo del penitenziario casertano. Complessivamente la Procura ha chiesto 766 anni di reclusione, quasi otto secoli, con una sola richiesta di assoluzione, per l’agente della Polizia penitenziaria Giuseppe Di Monaco. Le richieste La pena più alta è stata invocata per Pasquale Colucci, dirigente della Polizia penitenziaria, per il quale il pm ha chiesto 21 anni e 4 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: il pm chiede condanne per 800 anni

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Il pm Alessandro Milita ha accusato l'ex provveditore delle carceri campane, Antonio Fullone, di aver orchestrato le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo per lui una pena di 10 anni di reclusione. Continua la lettura : ift.tt/jx1Cdp8 x.com

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